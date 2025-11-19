diario as beiras
Coimbra

Coimbra: Governo só garante dinheiro para requalificar a José Falcão

19 de novembro às 10 h20
DB/Foto de Ana Catarina Ferreira

O Governo só garantiu financiamento europeu para intervir na Escola Secundária José Falcão. A revelação foi feita pela presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa, que criticou o executivo liderado por Luís Montenegro, acusando o Governo de não cumprir o acordo que tinha com a Associação Nacional de Municípios.

“Houve um acordo entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios, com uma lista de escolas a intervir. Escolas que foram recebidas pelos municípios no âmbito da delegação de competências, sendo que o compromisso do Governo é financiar essa requalificação”, referiu.

“Na sequência desse acordo entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios, uma parte do financiamento veio do PRR, 450 milhões de euros, uma outra parte através de um empréstimo Banco Europeu do Investimento (BEI)”, explicou a autarca ao DIÁRIO AS BEIRAS, à margem de uma sessão sobre medidas fiscais do Orçamento do Estado para 2026, organizada pela PwC e Clube de Empresários de Coimbra.

Ana Abrunhosa revelou que “as verbas que estão a ser disponibilizadas não chegam para a totalidade das escolas”. Em Coimbra, além da Escola Secundária José Falcão, cuja requalificação foi considerada muito urgente pelo Governo, estava prevista a requalificação das escolas Eugénio de Castro, D. Duarte, Jaime Cortesão e a Alice Gouveia. Segundo a edil, afinal “só está prevista a intervenção” na primeira, tendo financiamento garantido do BEI.

Autoria de:

António Cerca Martins

