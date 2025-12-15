O UC Exploratório prepara-se para dar novo fôlego ao projeto dos Mercadinhos da Margem Esquerda, com a criação de uma quinta rural experimental onde o público poderá conhecer melhor os produtos locais, observar o seu crescimento e participar em experiências científicas ligadas à sustentabilidade.

A ideia, revelou Paulo Trincão, diretor do UC Exploratório, é “estruturar esta atividade em parceria com a Câmara de Coimbra já a partir de janeiro, criando uma programação permanente que possa estar disponível todos os dias para escolas e grupos que queiram participar”.

Edição especial de Natal

“Os Mercadinhos têm crescido a olhos vistos. Cada vez mais estamos a aproximar-nos da vertente educacional e pedagógica que pretendemos”, sublinhou o responsável, destacando que alunos do ensino básico já começam a participar nas bancas, explicando ao público a origem dos produtos e o seu processo de produção – uma forma, disse, “de aumentar a literacia financeira e contabilística dos mais novos, enquanto se envolvem nas manifestações culturais que integram o evento”.

