Coimbra: Esforço financeiro é cada vez maior na stressante corrida por um quarto

A entrada no ensino superior é para muitos jovens o tiro de partida para uma nova etapa. Para a maioria dos pais significa o início de uma jornada mais exigente ao nível financeiro. A despesa com o alojamento ainda é a fatura mais pesada.

Com a publicação dos resultados do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior começa a stressante corrida em busca de um quarto que satisfaça as necessidades de pais e filhos.

Ao longo da última semana, foram milhares os novos alunos que passaram pela Rua Larga, na Universidade de Coimbra (UC), para realizarem a inscrição na mais antiga universidade do país. Durante o tempo em que os filhos estavam dentro da antiga Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, a concluir o processo de inscrição, os pais, enquanto esperavam, dedicavam-se a procurar uma casa ou um quarto. As redes sociais ou os anúncios afixados na rua eram os meios mais comuns entre pais e familiares.

A maioria dos estudantes que escolheram Coimbra para estudar são deslocados. Por essa razão, necessitam de um sítio para ficar, mas nem sempre a procura é fácil ou as condições das casas são aquelas que esperavam.

Segundo dados de 5 julho de 2024 do Observatório do Alojamento Estudantil, o preço médio de um quarto em Coimbra é de 270 euros (397 euros é a média nacional), com o máximo a atingir os 395 euros e o mínimo os 160 euros. O preço de um quarto na cidade aumentou, em média, 35 euros no último ano.

Quarto partilhado por mais de 400 euros

Ivan Gomes é pai de uma “caloira” de Medicina que arrendou um quarto por 413 euros. A filha vai partilhar um quarto com uma outra menina que não conhece. O alojamento tem contrato, fica na Rua do Brasil, o valor inclui as despesas (água, gás, eletricidade, internet) e o prédio tem ainda ginásio, piscina, lavandaria e um porteiro 24 horas por dia. A família, natural de Braga, viu ainda um outro quarto (T2), na zona da Couraça de Lisboa, por 530 euros

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS