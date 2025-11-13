111 Chegam de óculos de sol, gorros coloridos, tatuagens, piercings, cabelos e unhas às cores… a desfilar estilo e boa disposição. Cadeiras personalizadas, umas mais simples, mas com rodas “em chamas”, outras que parecem verdadeiras naves espaciais com tanta tecnologia. Não é só no mundo da “bola” que há excentricidades. Afinal, estes são os maiores craques que o boccia tem para dar a conhecer. E estão em Coimbra até ao próximo sábado.

A Taça do Mundo de Boccia de Coimbra 2025 arrancou no domingo, com provas desde segunda-feira, e chega hoje às finais, a partir das 09H20, no Pavilhão Multidesportos. Portugal, como há quatro décadas nos habituou, estará na disputa das medalhas.

“Queremos começar a preparar Los Angeles da melhor maneira”, admite Joana Teixeira, vice-presidente da PCAND (Paralisia Cerebral – Associação Nacional de Desporto).

Em conversa com o DIÁRIO AS BEIRAS, a dirigente não esconde que há “ambição”. Afinal, “os atletas portugueses estão no topo mundial”.

