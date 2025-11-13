diario as beiras
CoimbraDesporto

Coimbra entrou na rota mundial do boccia e tem os maiores craques na calha

13 de novembro às 10 h34
0 comentário(s)
DB/Foto de Pedro Filipe Ramos

111  Chegam de óculos de sol, gorros coloridos, tatuagens, piercings, cabelos e unhas às cores… a desfilar estilo e boa disposição. Cadeiras personalizadas, umas mais simples, mas com rodas “em chamas”, outras que parecem verdadeiras naves espaciais com tanta tecnologia. Não é só no mundo da “bola” que há excentricidades. Afinal, estes são os maiores craques que o boccia tem para dar a conhecer. E estão em Coimbra até ao próximo sábado.
A Taça do Mundo de Boccia de Coimbra 2025 arrancou no domingo, com provas desde segunda-feira, e chega hoje às finais, a partir das 09H20, no Pavilhão Multidesportos. Portugal, como há quatro décadas nos habituou, estará na disputa das medalhas.
“Queremos começar a preparar Los Angeles da melhor maneira”, admite Joana Teixeira, vice-presidente da PCAND (Paralisia Cerebral – Associação Nacional de Desporto).

Em conversa com o DIÁRIO AS BEIRAS, a dirigente não esconde que há “ambição”. Afinal, “os atletas portugueses estão no topo mundial”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (13/11/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Bruno Gonçalves

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

13 de novembro

Cantanhede: Estrada submersa em Murtede cortada ao trânsito
13 de novembro

O Vale onde o futuro já começou
13 de novembro

Professores d(n)o futuro
13 de novembro

Do saber ao fazer… com sabedoria!

Coimbra

CoimbraDesporto
13 de novembro às 10h34

Coimbra entrou na rota mundial do boccia e tem os maiores craques na calha

0 comentário(s)
Coimbra
13 de novembro às 10h32

UC prepara edifício de supercomputação

0 comentário(s)
Coimbra
12 de novembro às 18h56

Exposição sobre Túlia Saldanha na Sala da Cidade dos Paços do Concelho de Coimbra

0 comentário(s)

Desporto

CoimbraDesporto
13 de novembro às 10h34

Coimbra entrou na rota mundial do boccia e tem os maiores craques na calha

0 comentário(s)
Desporto
12 de novembro às 21h25

Martínez espera uma Irlanda “mais atrevida” no teste de Dublin

0 comentário(s)
Desporto
12 de novembro às 21h21

Ronaldo em momento “muito bom” quer resolver já apuramento

0 comentário(s)