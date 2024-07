Coimbra: Electroclima festejou 45 anos pautados por “muitos pontos altos”

A Electroclima está de parabéns. Fundada por quatro sócios a 20 de julho de 1979, a empresa que tem sede na rua Vale Paraíso, na Ponte de Eiras-Adémia, em Coimbra, comemorou o seu 45.º aniversário junto de amigos e colaboradores. Liderada atualmente por três sócios-gerentes – José Mota, Carlos Correia e Luís Martins –, a Electroclima conta com “62 colaboradores”, revelou o sócio-gerente José Mota, que destacou a “seriedade” e “o respeito por clientes e colaboradores” como traços distintivos da empresa.

A principal área de negócio está relacionada com a climatização, com destaque para a aposta em energias renováveis. “Ar condicionado doméstico e industrial, aquecimento com bombas de calor, montagem de painéis fotovoltaicos e painéis para aquecimento de águas sanitárias, tudo o que está ligado à área da climatização”, clarificou José Mota.

O gerente avaliou o percurso da empresa ao longo de 45 anos de atividade, tendo realçado a existência de mais pontos positivos no trajeto da Electroclima. “Tivemos muitos pontos altos e poucos baixos, para ser honesto. Isso é fruto da seriedade com que nós tratamos dos assuntos e como tratamos a nossa atividade”, enalteceu o responsável.

Marcas e futuro

Daikin, Samsung, Midea ou a Mitsubishi Electric são algumas das marcas que trabalham com a Electroclima.Uma das “prendas de aniversário” está relacionada com o site (www.electroclima.pt), que foi renovado e apresenta uma nova imagem para o público.

“Foi uma forma de atualizarmos a imagem da empresa e serve para transmitir, de forma mais fácil, algumas novidades”, assumiu José Mota.

