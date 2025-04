Coimbra: Departamento de Engenharia Informática e Critical Software sonham através da música

Um piano público foi inaugurado ontem pela Critical Software no Departamento de Engenharia Informática (DEI) da Faculdade da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (UC).

As duas instituições – a celebrarem aniversários de data redonda, 25 e 30 anos, respetivamente – pretendem dar à comunidade um motivo para sonhar mais alto.

A parceria entre a Critical Software e o DEI tem sido uma constante, especialmente na criação de talentos. Neste ano especial para as duas instituições, eis que surge um piano e um microfone que dão som e voz à arte. O instrumento, para utilização livre, foi inaugurado ontem perante a comunidade estudantil:

“Pode não parecer, mas um piano pode estar bem relacionado com a Critical e com esta área. O piano e a arte transmitem-nos pensamentos, sonhos e levam-nos mais além. Que a comunidade sonhe alto, algo que fizemos desde sempre nesta empresa”, disse João Brito, da Critical Software.

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 30/04/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS