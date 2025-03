Coimbra congratula-se com estudo para construção da barragem de Girabolhos

O presidente da Câmara de Coimbra congratulou-se hoje com o regresso da barragem de Girabolhos aos projetos do Governo central, que incluiu na sua estratégia nacional um estudo para avaliar a viabilidade daquele investimento.

Entre as quase 300 medidas a implementar no âmbito da estratégia nacional “Água que Une”, que foi apresentada no domingo pelo Governo, em Coimbra, está um estudo “para avaliar a viabilidade da construção da barragem de Girabolhos”, em Seia (distrito da Guarda).

Hoje, na reunião do executivo, o presidente da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva disse que o anúncio de “que a barragem de Girabolhos está outra vez nos projetos de construção do Governo português é extraordinariamente importante”.

Para o autarca eleito pela coligação Juntos Somos Coimbra (PSD, CDS-PP, Nós, Cidadãos!, PPM, Aliança, RiR e Volt), este investimento, previsto há muitos anos, teria evitado as cheias que afetaram a cidade em 2019.

“Retomar os planos é relevante para Coimbra e para o Baixo Mondego, por todas as razões”, vincou, considerando que Girabolhos será importante quer para prevenir cheias, quer para o desenvolvimento urbano da própria cidade.

Segundo José Manuel Silva, o Plano de Gestão dos Riscos de Inundações (PGRI) “condicionava gravemente o desenvolvimento da cidade e, por conseguinte, se não fosse a construção da barragem, Coimbra ficaria condicionada no seu desenvolvimento”.

Já o presidente da Câmara de Mangualde, Marco Almeida (PS), lamentou que o Governo tenha anunciado apenas “uma intenção” relativamente à barragem de Girabolhos, sem se comprometer com prazos.

“As pessoas desta região estão cansadas de anúncios ao longo destes anos. Têm sido feitos vários, mas depois nada se concretiza. Aquilo que foi anunciado, mais uma vez, foi uma intenção de se avançar para Girabolhos, sem datas previstas para o efeito”, afirmou Marco Almeida aos jornalistas, acrescentando que a informação que o município de Mangualde (distrito de Viseu) tem ainda é “muito vaga”.

Girabolhos, no rio Mondego, integrava um conjunto de 10 novas barragens do Programa Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroelétrico, lançadas pelo governo de José Sócrates, mas a sua construção foi cancelada em abril de 2016, quando já tinha sido concessionada.