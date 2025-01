Coimbra: Comprado novo veículo de desencarceramento para os bombeiros

Os Bombeiros Sapadores de Coimbra vai poder contar em 2025 com uma nova viatura de desencarceramento, adquirida pelo município por um preço de adjudicação de 315.827 mil euros.

Trata-se de um veículo de socorro e assistência tática que vem substituir o veículo de desencarceramento existente, que data de 2002, mas ainda se mantém em operação

“Considerando que a última aquisição deste tipo de viaturas para a Companhia de Bombeiros Sapadores de Coimbra (CBSC) data de 2002, a mesma apresenta um desgaste acentuado, sendo notória a necessidade de substituição por uma nova viatura”, explicaram os serviços municipais, em resposta ao DIÁRIO AS BEIRAS.

Este tipo de viaturas é vocacionado especificamente para “ocorrências cada vez mais usuais e tecnicamente complexas, de desencarceramento em acidentes rodoviários, ferroviários e estruturas”.

Para o pelourto da Proteção Civil da autarquia de Coimbra, “reveste-se, por isso, de grande importância o reforço da capacidade de intervenção nesta área específica da emergência”.

