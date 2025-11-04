Ao fim de dois anos, a Casa da Cidadania da Língua, em Coimbra, volta a chamar-se Casa da Escrita. A informação foi revelada pelo executivo municipal, após ter sido questionado pelo DIÁRIO AS BEIRAS.

Segundo a Câmara Municipal de Coimbra, aquele espaço municipal deixou de se designar Casa da Cidadania da Língua no dia 11 de outubro.

“A designação da nomenclatura Casa da Cidadania da Língua (CCL) estava prevista formalmente no âmbito do protocolo de parceria estabelecido com a Associação Portugal Brasil 200 anos (APBRA), com o objetivo de internacionalizar o espaço e a transformar num epicentro de cultura global, cidadania e língua portuguesa, cujo período de vigência findou no passado dia 11 de outubro”, anunciou.

