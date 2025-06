Coimbra: Câmara repudia vandalização de árvores

Na sequência das imagens divulgadas nas redes sociais, dando conta da destruição de várias árvores, na avenida Emídio Navarro, na madrugada do passado domingo, o DIÁRIO AS BEIRAS questionou a Câmara de Coimbra sobre o sucedido.

Em resposta escrita, fonte da autarquia “lamenta e repudia este ato de vandalismo” e afirma que “vai apresentar queixa contra desconhecidos junto da Polícia de Segurança Pública”.

No mesmo documento, é descrito que, no total, foram destruídas 13 árvores em várias zonas da cidade – seis na avenida Emídio Navarro (madrugada de domingo, dia 22 de junho), cinco na rua Tenente Valadim, uma na rua Feitoria dos Linhos e uma na rua Larga”.

