Coimbra: Câmara remove lixo do cortejo mas imputa responsabilidades à Queima das Fitas

Os resíduos do Cortejo da Queima das Fitas que permaneciam amontoados junto ao UC Exploratório foram totalmente removidos pela Câmara de Coimbra, anunciou ontem a autarquia.

Numa nota publicada nas redes sociais, o município refere que, ao tomar esta medida, se “substituiu à intervenção da Comissão Organizadora da Queima das Fitas de Coimbra (COQF) na limpeza do local, garantindo a normalização do espaço e a preservação do ambiente urbano”.

Contudo, também ontem, a comissão organizadora emitiu um comunicado lembrando que “historicamente, a limpeza do desmantelamento dos carros do cortejo tem sido assegurada pelos serviços municipais da Câmara de Coimbra”.

“No presente ano, e numa lógica de colaboração e entreajuda institucional, foi acordado entre a COQF e o município que a comissão ficaria responsável pela separação dos resíduos resultantes do cortejo, cabendo posteriormente à autarquia a recolha e transporte dos mesmos para os locais apropriados”, assegurou a comissão organizadora.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 02/07/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS