Coimbra: Botânico abre o seu “tesouro” escondido

O Jardim Botânico abriu ao público um dos seus tesouros mais bem escondidos. Projetada pelo arquiteto e cineasta português Cottinelli Telmo, a Estufa Fria foi construída no final da década de 1940, mas só agora abre ao público, de forma permanente e regular.

O espaço, praticamente “camuflado” pelas árvores e plantas envolventes, esteve quase sempre fechado (está localizado perto da mata do Botânico que só em 2017 abriu à população) e em 2018, fruto da tempestade Leslie, sofreu bastantes danos e só agora foi requalificado.

No sábado, foram cerca de 30 os privilegiados que estiveram presentes na reabertura da Estufa Fria, tendo direito ainda a uma visita guiada.

No momento da inauguração, a diretora do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, Teresa Girão, deu um contexto histórico do espaço, revelando que agora este estará sempre aberto.

“Esta é uma obra integrada no plano do Polo I do Estado Novo para a Universidade de Coimbra. Abrir este espaço ao público fecha simbolicamente as comemorações dos 250 anos do Jardim Botânico. A partir de hoje (sábado), a Estufa Fria vai estar sempre aberta em permanência dentro do horário de funcionamento do Botânico”, disse.

Museu a céu aberto

O espaço, também conhecido por ser uma “Casa Sombra”, é, para Teresa Girão, “um museu a céu aberto, que sofreu com o Leslie”, mas que agora vê renovada a sua coleção de plantas.

Também presente na reabertura deste espaço do Jardim Botânico, o vice-reitor da Universidade de Coimbra, Alfredo Dias, destacou a importância do jardim.

“Este é um espaço muito relevante historicamente. É um património da Universidade de Coimbra importante e que é fulcral para o conhecimento. É também um local inspirador”, frisou.

Para Alfredo Dias, a reabertura da Estufa Fria marca um “dia muito feliz”, garantindo que a Universidade de Coimbra tem uma “estratégia” para abrir o seu património “à academia e a todos os que a queiram visitar”

