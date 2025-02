Coimbra: Biblioteca da Faculdade de Economia reabriu à comunidade

Já reabriu, com “mais conforto e modernidade”, a Biblioteca da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (FEUC).

O espaço esteve desativado durante mais de seis meses para uma intervenção profunda. Durante esse período, foram colocados módulos no jardim da faculdade que funcionaram como sala de leitura enquanto decorriam as obras na biblioteca.

Recorde-se que a FEUC está a transformar os seus espaços com foco na eficiência energética e no conforto térmico e acústico.

Concluída esta fase, prosseguem as obras no Bloco de Investigação, que têm conclusão prevista para o segundo semestre de 2025, e que representam um investimento total de mais de 1,5 milhões de euros, cofinanciadas em 1,1 milhões de euros pelo Fundo Ambiental do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

