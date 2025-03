Coimbra: Avenida Central abre no sábado

A ligação da Avenida Central à Rua da Sofia vai ser aberta no próximo sábado, dia 22 de março, às 10h00, numa cerimónia organizada pela Câmara Municipal, pela Infraestruturas de Portugal e pela Metro Mondego, com a presença da Secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Pinto Dias.

Segundo nota enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS, “esta via estruturante na baixa de Coimbra, que vai permitir a ligação da frente de rio à Rua da Sofia, é uma ambição antiga da cidade, que foi objeto de vários planos urbanísticos desenvolvidos desde os anos 20 do século passado”.

Deste modo, o projeto, “para além do contributo para a resolução dos problemas de mobilidade resultantes do papel central que irá ter no âmbito da reformulação do sistema de transportes de Coimbra, destaca-se também pelo seu papel para a requalificação urbana desta área central e histórica da cidade”, indica o documento.

O projeto juntamente com a reconversão do canal ferroviário e a eliminação do seu efeito barreira, vai potenciar o corredor ribeirinho cujo Plano de Pormenor está a ser desenvolvido por Juan Busquets, sendo esta transformação urbana que vai marcar, igualmente, o futuro da cidade de Coimbra.

Essencial à abertura da Avenida Central foi a reconstrução de vários edifícios e a construção de um edifício-ponte na rua da Sofia que vai permitir a passagem do metrobus, logo que seja concluída a Linha do Hospital que fará a ligação da zona da baixa a Celas, onde se localiza o principal Pólo da Saúde de Coimbra.

Juntamente com o edifício-ponte, também a nova praça onde se situará a estação “Câmara”, no seguimento da autorização da Câmara Municipal de Coimbra para a demolição da parte traseira da “Casa Aninhas”, permite a oferta de um novo espaço público numa zona nobre da cidade.