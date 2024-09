Coimbra: Atendimento Complementar reencaminhou quatro doentes

O Serviço de Atendimento Complementar (SAC) de Coimbra, no novo Centro de Saúde Fernão de Magalhães, encaminhou para as urgências quatro do total de 10 atendimentos (sete no sábado e três no domingo), que realizou no fim de semana.

“Um número muito significativo, tendo em conta que o SAC está, ainda, em fase experimental e não foi feita qualquer divulgação deste serviço à comunidade”, refere ao DIÁRIO AS BEIRAS fonte da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra.

Deste total, quatro utentes foram encaminhados para as urgências (três no sábado e um no domingo), tendo os restantes recebido cuidados de enfermagem.

Recorde-se que, no passado fim de semana, a ULS de Coimbra iniciou, em fase de testes, o funcionamento do SAC, para dar resposta a uma identificada na região: ao contrário dos outros 20 concelhos desta ULS, o concelho de Coimbra é o único que não oferece um SAC ou Serviço de Urgência Básico.

“Nesta fase experimental, para os profissionais e população, o SAC está a ser testado com uma equipa clínica no Centro de Saúde Fernão de Magalhães, através do recurso a trabalho suplementar. Esta opção enquadra-se na contratação coletiva”, refere a ULS.

O esforço solicitado a cada médico e enfermeiro de família da ULS de Coimbra implica, segundo a estrutura, um fim de semana por ano, “com um impacto mínimo na atividade regular das unidades de cuidados de saúde primários: um dia por ano”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 11/09/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS