Coimbra: Arroz-doce foi a estrela do Mercado D. Pedro V

O arroz-doce foi a principal atração do Mercado Municipal D. Pedro V no passado sábado. A Feira Nacional do Arroz-Doce contou com quatro confrarias e atraiu alguns curiosos ao espaço municipal de Coimbra.

A arte de fazer este doce tradicional português foi explicada e, para os mais gulosos, havia várias receitas prontas a serem provadas.

“Há várias receitas no país inteiro e até dentro da nossa região de Coimbra e é talvez por isso que o doce é tão tradicional em Portugal, porque toda a gente o sabe fazer a sua maneira”, disse Dora Caetano, representante da Confraria Nacional do Arroz Doce.

A “mestre” do doce revelou quais os principais truques para se confecionar um arroz-doce de qualidade. “Primeiro, é preciso saber escolher muito bem o arroz Carolino do Baixo Mondego da variedade aríete. Depois, é preciso ter muito tempo para fazer o arroz-doce é muita dedicação”, revelou.

O evento no Mercado Municipal D. Pedro V atraiu vários curiosos de diferentes gerações. O objetivo é passar tradição de geração em geração.

