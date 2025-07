Coimbra acolheu elite do atletismo sub-23 durante o fim de semana

Depois de ter recebido, no ano passado os Campeonatos de Portugal, este fim de semana o Estádio Cidade de Coimbra acolheu a 41.ª edição dos Campeonatos Nacionais de Sub-23.

As principais esperanças nacionais desfilaram talento e ambição na pista do Calhabé, com a competição ao rubro em busca de marcas de apuramento para os Campeonatos da Europa de Sub-20, que vão decorrer em Tampere (Finlândia), de 7 a 10 de agosto, ou para os Campeonatos da Europa de Sub-23, marcados para 17 a 20 deste mês, em Bergen (Noruega).

Não houve medalhas para atletas da região, ainda assim houve motivos para acreditar que o futuro é risonho para Coimbra.

No decatlo o espanhol do GR Eirense Xoel Otero foi o 2.º classificado, atrás do israelita Omer Levinson, mas ambos ficaram de fora da classificação para o campeonato nacional, naturalmente.

Notícia completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS de 07/07/2025