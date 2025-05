Coimbra abençoa primeiro “matrimónio” entre queijos e vinhos da região Centro

Os vinhos e queijos da região Centro, com Denominação de Origem Protegida (DOP), são as “estrelas” na 1.ª edição do “Prove Vinho&Queijo”, evento que promete trazer aromas e sabores únicos aos claustros do Convento São Francisco, em Coimbra, nos próximos dias 20, 21 e 22 de junho.

Fomentado pelos PROVERE (Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos) “Queijos do Centro de Portugal” e “Fileira dos Vinhos das Regiões Vitivinícolas da Região Centro”, o certame, organizado pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM Região de Coimbra), tem como principais intervenientes os vinhos DOP do Dão, da Beira Interior e da Bairrada e os queijos Serra da Estrela DOP, Beira Baixa DOP e Rabaçal DOP.

“Felicito os organizadores por terem escolhido este local. Começar em Coimbra é sinal que vai correr muito bem”, preconizou o vice-presidente da Câmara de Coimbra, Francisco Veiga.

“Esta é a primeira vez que estes dois produtos se juntam”, destacou o secretário executivo da CIM-Região de COIMBRA, Jorge Brito. O evento é, sublinhou o responsável, um “exemplo de governança coletiva” e envolve seis CIM: Beira Baixa, Beiras e Serra da Estrela, Região de Aveiro, Região de Coimbra, Região de Leiria e Viseu Dão Lafões. O festival enogastronómico ganha, na ótica de Jorge Brito, um papel importante de “valorização da cultura, do património e da economia”.

