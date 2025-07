Coimbra: 17ª Mostra de artesanato em Antuzede e Vil de Matos com 48 expositores

A 17.ª edição da Mostra de Artesanato da União de Freguesias de Antuzede e Vil de Matos, que decorre no Parque Verde de São Facundo (Coimbra), entre hoje e domingo, tem este ano 48 expositores.

A programação do certame arranca hoje, pelas 21H00, com um sunset com o Dj Kota. A partir das 18H00 já haverá comes e bebes. Na sexta-feira atuam o Grupo IRA (22H30) e o Dj Nuka (00H30).

No sábado o Dixie Gringos Jazz Band sobe a palco pelas 20H30. O cabeça de cartaz Jorge Guerreiro tem o concerto agendado para as 22H30. A noite termina com a atuação dos dj’s Bad Monkeyz. Ainda no sábado, pelas 21H30, o ATL Estrelinhas vai estrear a apresentação do musical “Mamma Mia”. O projeto conta com cerca de 40 crianças.

No domingo, o evento começa às 09H30, com uma marcha solidária a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro. Da parte da tarde, entre as 16H00 e as 18H00, decorrem as atuações do grupo Musical Fonte da Pipa, Rancho Folclórico Rosas da Amoreira e do Grupo de Danças e Cantares da Cidreira. O certame fecha com um sunset (20H00) com o Dj Kota.

