Cinco queijos do concelho premiados nos World Cheese Awards

4.786 queijos, de 46 países. 250 especialistas/jurados, de 38 nacionalidades. No fim de semana passado, o Pavilhão Multiusos de Viseu foi transformado na “maior queijaria” do mundo, tendo recebido a 36.ª edição dos World Cheese Awards, os “óscares” do queijo.

E não faltaram motivos de celebração para os produtores portugueses, em especial para quatro queijarias do concelho de Oliveira do Hospital que receberam, no total, cinco selos de distinção de qualidade.

A Estrela Artesanal, de Lagares da Beira, viu o queijo de ovelha curado conquistar a prata e o queijo de cabra o bronze. Já o queijo de cabra cura normal, da Quinta da Rigueira, de Meruge, levou para casa uma distinção de bronze, tal como o queijo Serra da Estrela Velho DOP 120 dias mínimo, da Queijaria dos Lameiras, que está instalada em Vila Franca da Beira. O selo de qualidade bronze foi também atribuído ao Queijo Serra da Estrela Velho DOP, produção da Queijaria dos Lobos, que funciona em Gramaços.

