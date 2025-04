CIMPOR patrocina 1º Trail Botão Camp-CIMPOR

A CIMPOR patrocina o primeiro Trail Botão Camp-CIMPOR, evento desportivo solidário inédito que desafia atletas e entusiastas da natureza a explorar os trilhos rurais e florestais da aldeia de Botão (Coimbra). Organizado pela Botão Camp, com o apoio do Centro Social Cultural e Recreativo de Botão, o evento realiza-se no próximo dia 27 e visa angariar “fundos para a aquisição de equipamento essencial para esta instituição, unindo a prática desportiva ao apoio social”, refere a empresa em nota de imprensa enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS.

O 1.º Trail Botão Camp-CIMPOR apresenta quatro modalidades adaptadas a diferentes níveis de preparação física. Os participantes podem optar pelo Trail Longo (23 km de percurso), pelo Trail Curto (17 km), Mini-Trail (12 km) ou pela Caminhada (12 km, ideal para quem deseja desfrutar da paisagem de forma mais tranquila).

