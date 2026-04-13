Figueira da Foz

“Cimeira” informal entre Santana e Montenegro aborda assuntos locais

13 de abril de 2026 às 09 h00
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Luís Montenegro e Santana Lopes com funcionária do restaurante Puro

Presidente da Câmara da Figueira da Foz ficou “muitíssimo sensibilizado” com a iniciativa do primeiro-ministro.

O primeiro-ministro e o presidente da Câmara da Figueira da Foz, como o DIÁRIO AS BEIRAS avançou, almoçaram juntos no restaurante Puro. No mesmo dia em que a ministra da Cultura, Juventude e Desporto e o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Margarida Balseiro Lopes e Manuel Castro Almeida, se encontravam em visita oficial na cidade, por diferentes razões.

Tratou-se de uma “cimeira” informal entre o anfitrião Santana Lopes e o visitante Luís Montenegro que resultou num almoço de trabalho que durou mais de três horas.

Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, Santana Lopes mostrou-se sensibilizado com o facto de o chefe do Governo ter tido a iniciativa de se deslocar à Figueira da Foz para tratar de assunto que dizem respeito ao concelho.

 

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Texto de:Jot'Alves

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