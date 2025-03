CIM Região de Coimbra: Secretária de Estado confia na capacidade da Metro Mondego para expandir metrobus

No âmbito do roteiro promovido pelo Governo “Mobilidade com Proximidade 2025”, os autarcas da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra receberam a visita da secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Pinto Dias.

A reunião de trabalho “teve como objetivo debater os principais desafios e perspetivas da mobilidade na Região de Coimbra e contou com as presenças dos autarcas da região e técnicos intermunicipais”, revelou ontem, em comunicado, a CIM-RC.

A oferta do serviço intermunicipal de transportes de passageiros, “cuja nova concessão já está a ser preparada para começar no início do segundo semestre deste ano”, recorda a CIM Região de Coimbra, o transporte flexível na Região de Coimbra (SIT Flexi), a ferrovia, o Sistema de Mobilidade do Mondego e a mobilidade suave (desenvolvimento da rede ciclável da Região de Coimbra) foram alguns dos tópicos debatidos com a governante.

Os autarcas presentes “tiveram oportunidade de partilhar com a representante do Governo as suas preocupações em relação a soluções que são necessárias para, efetivamente, poder melhorar a mobilidade na região”.

