CIM Região de Coimbra: FITUR junta quatro comunidades intermunicipais em Madrid

Uma “parceria inédita” vai juntar quatro Comunidades Intermunicipais (CIM) na 45.ª edição da FITUR – Feira Internacional de Turismo de Madrid, que irá decorrer de 22 a 26 de janeiro, revelou ontem a CIM Região de Coimbra, através de um comunicado.

A CIM Região Beiras e Serra da Estrela, a CIM Região de Coimbra, a CIM Região de Leiria, e a CIM Viseu Dão Lafões apresentam-se em conjunto na FITUR com o objetivo de “dar a conhecer o melhor da região, naquela que é a maior feira de turismo da Península Ibérica e uma das mais importantes da Europa”.

As quatro CIM vão promover, no mesmo espaço (Stand 4F26, no Pavilhão 4 da FITUR), os produtos turísticos e as experiências de referência. As CIM defendem que este pode ser “um importante ponto de encontro para a realização de reuniões de negócios que podem abrir a porta a oportunidades comerciais”.

A programação do stand será estruturada por temas e incluirá momentos dedicados a produtos da região, com destaque para a natureza, o património e os sabores. Os destaques serão a apresentação e degustação de queijos dos quatro territórios, assim como a promoção dos vinhos e da oferta de enoturismo, entre outras propostas turísticas da região.

