CIM de Coimbra assinala Dia da Proteção Civil com várias ações e simulacro na A13-1 em Condeixa

Condeixa-a-Nova acolhe as comemorações do Dia Internacional da Proteção Civil da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra, que incluem um simulacro de acidente rodoviário na Autoestrada 13-1, com a mobilização de uma centena de operacionais.

A ação vai decorrer no dia 08 de março, entre as 08:00 e as 13:00, obrigando ao corte de trânsito entre Condeixa-a-Nova e Almalaguês, no distrito de Coimbra, anunciou hoje comandante sub-regional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil de Coimbra.

Segundo Carlos Luís Tavares, que falava na apresentação do programa de comemorações, em Condeixa-a-Nova (distrito de Coimbra), o simulacro prevê um acidente envolvendo um autocarro de passageiros e uma viatura ligeira, com cerca de duas dezenas de “feridos”.

Além de uma centena de operacionais, maioritariamente bombeiros, a ação envolve também o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), as autoridades rodoviárias, a concessionária da autoestrada e serviços de proteção civil municipal.

Ao nível de viaturas, estarão envolvidas 14 ambulâncias, cinco veículos de desencarceramento, o posto médico avançado do INEM e cinco viaturas de comando.

“Não há como treinar e simular para diagnosticar eventuais falhas operacionais, pelo que era algo que se impunha numa via de grande movimento e tráfego”, sublinhou, por seu lado, o presidente da CIM da Região de Coimbra.

Emílio Torrão, também presidente da Câmara de Montemor-o-Velho, salientou que as atividades deste ano se focam na promoção da segurança rodoviária, que é “uma temática central”, com várias iniciativas pedagógicas.

Entre elas, está uma ação de sensibilização a 05 de março, em todos os todos municípios, ao mesmo tempo, em conjunto com a GNR e a PSP, alertando para os perigos do uso de telemóvel, condução sob efeito de álcool e excesso de velocidade.

Para Carlos Luís Tavares, comandante sub-regional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil de Coimbra, esta atividade e um seminário sobre segurança rodoviária agendado para 06 de março, no quartel dos Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova, têm como objetivo “mitigar o risco” de acidente.

Neste seminário, que vai abordar a sinalização e a sinistralidade rodoviária em meio urbano, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária vai apresentar os planos municipais de segunda geração.

As comemorações têm início no dia 28 de fevereiro, com uma exposição no Parque dos Silvais de equipamentos e viaturas de proteção civil, envolvendo os 27 corpos de bombeiros dos 19 municípios da Comunidade Intermunicipal e outras entidades relacionadas com o setor.

Além destas atividades de nível intermunicipal, todos os 19 municípios da CIM Região de Coimbra vão desenvolver atividades para assinalar o Dia Internacional da Proteção Civil.