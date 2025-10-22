Cientistas da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) testaram novos protocolos estéticos, que regeneram e reafirmam a pele do rosto, de forma indolor e sem cirurgias, e que serão lançados já este mês.

Os novos protocolos vão chegar aos ‘corners’ de beleza Be.U, ‘spin-off’ da Universidade de Coimbra, localizados em Coimbra (no Coimbra Shopping), em Oeiras (Oeiras Parque) e em Cascais (Cascais Shopping), no distrito de Lisboa, ainda em outubro, disse hoje a FCTUC, num comunicado enviado à agência Lusa.

A tecnologia eleva o efeito dos ultrassons na pele “muito além do ‘lifting’ tradicional, sem a realização de um tratamento invasivo, visto que estimulam a produção intensa de colagénio e elastina, causando reações positivas ao nível da densidade, luminosidade e vitalidade da pele”, explicou o investigador do Centro de Química de Coimbra (CQC) Gonçalo de Sá.

Os resultados do procedimento são visíveis já nas primeiras sessões e evoluem a cada semana, “o que vai ao encontro da preferência da maioria das pessoas por cuidados de beleza de manutenção e progressão contínua”, consideraram os especialistas, inventores da tecnologia.

De acordo com a instituição de ensino superior, a incorporação cutânea de moléculas cosméticas não é eficaz, o que impede a redução de rugas finas e rídulas, bem como a diminuta ação contra a perda de hidratação, elasticidade e flacidez (ligeira e moderada) da pele.

