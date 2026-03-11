diario as beiras
Coimbra

Cidadãos denunciam abate de 24 árvores na rua Lourenço de Almeida Azevedo

11 de março de 2026 às 11 h37
2 comentário(s)
Fotografia: DR

Os cerca de 30 cidadãos que ontem se reuniram na praça 8 de Maio, em Coimbra, mostraram-se preocupados com a possibilidade de haver, num futuro próximo, mais abates de árvores na rua Lourenço de Almeida Azevedo, no âmbito da implementação do Sistema de Mobilidade do Mondego na cidade.

“Estou praticamente certa que vão abater mais árvores porque a instabilidade mecânica das árvores. Isto não vai ficar por aqui, o relatório da Universidade de Coimbra refere que há muitas árvores instáveis por causa das escavações que nós denunciámos”, começou por dizer Rosa Santos, uma cidadã que pertence ao movimento “Árvores têm de ficar”.

A cidadã, que mora na rua em questão, denunciou o corte de 24 árvores e não de 20, como foi na semana passada anunciado pela autarquia.
“Já foram abatidas 24 árvores na rua Lourenço de Almeida Azevedo. Antes do verão, abateram logo duas tílias. Já foram todas abatidas”, revelou.

| Pode ler a notícia na integra na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

António Cerca Martins

2 Comentários

  1. Mário Jaleco diz:
    11 de Março, 2026 às 14:22

    Verifiquem (e editem!) o texto, por favor!

    Responder
  2. Luis Vieira da Silva diz:
    16 de Março, 2026 às 10:14

    Abater árvores é MATAR, como a qualquer outro ser vivo!
    Muitas vezes só no interesse da comodidade, ou do lucro de alguns seres humanos.
    Afinal, árvores dão protecção, sombra e saúde quase borla, não se justifica que morram em nome de qualquer construção.

    Responder

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