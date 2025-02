Ciclismo: EFAPEL apresentou “onda laranja”

A equipa mantém muitos dos atletas do ano passado – Tiago Antunes, Pedro Castro Pinto, António Ferreira, Pedro Pinto, Joaquim Silva, o colombiano Santiago Mesa e o norte-americano Keegan Swirbul –, a que agora se juntam o uruguaio Mauricio Moreira, o português André Carvalho e o espanhol Oriol Vidal. Aleksandr Grigorev também faz parte do grupo, mas está a recuperar de uma lesão grave e não esteve na cerimónia.

Um momento de “reunião da família EFAPEL”, com muitos familiares presentes a lotarem por completo o auditório da sede da empresa.

Na plateia, para além das famílias, estiveram alguns dos mais altos responsáveis do desporto nacional, dirigentes e autarcas, que ficaram a conhecer a “onda laranja” que vai pedalar pelas estradas nacionais.

