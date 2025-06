Ciclismo: Atleta de Coimbra é campeão nacional de contrarrelógio

João Viegas, ciclista natural de Coimbra, é o novo campeão nacional de contrarrelógio, em masters 40, título conquistado no sábado, durante o Nacional de Masters. Na categoria principal, elites amadores, outro atleta da região subiu ao pódio: Miguel Pereira, da equipa Vulcal–Centro Ciclista do Centro (com sede em Taveiro, Coimbra), que foi medalha de bronze.

Disputado num percurso de 15,7 quilómetros, entre Castro Verde e Almodôvar, no Baixo Alentejo, o contrarrelógio abriu o Campeonato Nacional de Masters e coroou 10 campeões nacionais.

De realçar que, dentre os mais de uma centena de ciclistas participantes, distribuídos por uma dezena de categorias, o melhor tempo em termos absolutos foi mesmo o alcançado por João Viegas, que gastou 21 minutos exatos.

“É um grande orgulho”, disse João Viegas ao DIÁRIO AS BEIRAS, acentuando que é “fruto de muita dedicação” e também o resultado do seu “histórico no desporto”.

