Ciclismo: Asfalto nacional testa pedalada da Vuelta

João Almeida (UAE Emirates), Rui Costa (EF Education) e Nelson Oliveira (Movistar). Estes são os três nomes que mais interessam aos portugueses na 79.ª edição da Vuelta, competição que começa este sábado na capital portuguesa e que tem as primeiras pedaladas, e decisões, no asfalto nacional.

O início de competição, que tem 176 ciclistas inscritos, acontece em Lisboa este sábado, a partir das 16H23. O primeiro desafio é um contrarrelógio individual que termina em Oeiras. Da Praça do Império até à Praia da Torre são 12km e, quem sabe, se no final o primeiro camisola vermelha (símbolo da liderança na geral) não é um português. João Almeida ou Nelson Oliveira já mostraram que têm argumentos nas provas contra o cronómetro (a dupla, para além de ser forte na especialidade, não tem rivais como Pogacar, Vingegaard ou Evenepoel-Roglic e Wout van Aert podem ser as maiores ameaças).

Segue-se, no domingo, a primeira tirada em linha. A partida acontece em Cascais (12H06), com a caravana da terceira grande volta do calendário a fazer a ligação, com 194km, até Ourém (chegada a partir das 16H00).

Na região Centro, o momento alto acontece na segunda-feira. A Lousã (12H04) é o palco do início da 3.ª etapa. Numa tirada com 191,2km, os ciclistas vão passar por diversas estradas do Centro de Portugal até chegarem a Castelo Branco (chegada prevista para as 16H00). Arganil, Góis e Oliveira do Hospital são, para além da Lousã, concelhos que vão assistir à passagem dos ciclistas.

