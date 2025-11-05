Uma superfície frontal fria de atividade moderada a forte vai atravessar Portugal continental na quarta-feira, provocando chuva, trovoadas e vento, informou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, a precipitação será “por vezes forte e acompanhada de trovoada”, em especial durante a passagem da frente e até ao final da manhã de quarta-feira, motivo pelo qual foi emitido aviso laranja para precipitação e aviso amarelo para trovoada.

“Gradualmente, a partir da tarde, com o pós-frontal, espera-se que a chuva, já em regime de aguaceiros, continue a afetar todo o território, embora com maior intensidade e frequência no litoral das regiões norte e centro. Neste período, ainda continuam a existir condições para ocorrência de trovoada e os aguaceiros poderão ser de granizo, sobretudo nas regiões referidas”, indica o IPMA na nota.

O vento prevê-se que sopre “forte”, com rajadas já a partir do fim do dia de hoje, sendo que as mais intensas deverão ocorrer durante a passagem da superfície frontal fria, entre a tarde de quarta-feira e o início da manhã de quinta.

Durante a passagem da frente fria, as rajadas poderão atingir 80 quilómetros por hora no litoral e 110 quilómetros por hora nas terras altas das regiões norte e centro, estando em vigor aviso amarelo de vento para estas zonas.

O IPMA prevê ainda aumento da agitação marítima na costa ocidental, com ondas do quadrante oeste de quatro a cinco metros, podendo temporariamente atingirem entre os cinco a seis metros entre a noite de quarta e a madrugada de quinta-feira.

Foi emitido aviso laranja de agitação marítima para esse período.

O IPMA recomenda o acompanhamento das previsões e avisos meteorológicos atualizados em www.ipma.pt.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu aviso laranja para quinta-feira para os distritos do norte e centro de Portugal devido à agitação marítima.

Para quarta-feira, o IPMA tinha já previstos avisos laranja para todo o Portugal continental, com exceção do distrito de Bragança, devido à chuva forte.

Os avisos para agitação marítima forte visam os distritos do Porto, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga e vão vigorar entre na madrugada e manhã de quinta-feira, quando se preveem ondas de oeste/noroeste com cinco a seis metros de altura significativa, podendo atingir altura máxima de nove metros.

Num comunicado anterior, o IPMA já tinha colocado os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga sob aviso amarelo a partir das 21:00 de hoje por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de oeste/sudoeste com quatro a cinco metros.

O IPMA emitiu também aviso laranja para todos os distritos de Portugal continental, exceto Bragança, na madrugada e manhã de quarta-feira, passando depois a amarelo até à madrugada de quinta-feira por causa da chuva, que pode ser por vezes forte.

Os 17 distritos vão estar igualmente sob aviso amarelo devido à previsão de condições favoráveis à ocorrência de trovoadas e fenómenos extremos de vento na madrugada e manhã de quarta-feira.

O distrito de Bragança vai estar com aviso amarelo por causa da chuva por vezes forte entre as 06:00 e as 15:00 de quarta-feira

O IPMA emitiu ainda aviso amarelo entre a noite de hoje e a manhã de quarta-feira para os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga devido à previsão de vento forte do quadrante sul, com rajadas da ordem de 80 quilómetros por hora (km/h) no litoral, e da ordem de 100 km/h nas terras altas.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe “situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo, quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.