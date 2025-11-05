diario as beiras
CIM Região de Coimbra

Chuva, trovoada e vento forte na madrugada e manhã de quarta-feira devido a “superfície frontal fria” – IPMA

04 de novembro às 21 h52
0 comentário(s)

Uma superfície frontal fria de atividade moderada a forte vai atravessar Portugal continental na quarta-feira, provocando chuva, trovoadas e vento, informou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, a precipitação será “por vezes forte e acompanhada de trovoada”, em especial durante a passagem da frente e até ao final da manhã de quarta-feira, motivo pelo qual foi emitido aviso laranja para precipitação e aviso amarelo para trovoada.

“Gradualmente, a partir da tarde, com o pós-frontal, espera-se que a chuva, já em regime de aguaceiros, continue a afetar todo o território, embora com maior intensidade e frequência no litoral das regiões norte e centro. Neste período, ainda continuam a existir condições para ocorrência de trovoada e os aguaceiros poderão ser de granizo, sobretudo nas regiões referidas”, indica o IPMA na nota.

O vento prevê-se que sopre “forte”, com rajadas já a partir do fim do dia de hoje, sendo que as mais intensas deverão ocorrer durante a passagem da superfície frontal fria, entre a tarde de quarta-feira e o início da manhã de quinta.

Durante a passagem da frente fria, as rajadas poderão atingir 80 quilómetros por hora no litoral e 110 quilómetros por hora nas terras altas das regiões norte e centro, estando em vigor aviso amarelo de vento para estas zonas.

O IPMA prevê ainda aumento da agitação marítima na costa ocidental, com ondas do quadrante oeste de quatro a cinco metros, podendo temporariamente atingirem entre os cinco a seis metros entre a noite de quarta e a madrugada de quinta-feira.

Foi emitido aviso laranja de agitação marítima para esse período.

O IPMA recomenda o acompanhamento das previsões e avisos meteorológicos atualizados em www.ipma.pt.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu aviso laranja para quinta-feira para os distritos do norte e centro de Portugal devido à agitação marítima.

Para quarta-feira, o IPMA tinha já previstos avisos laranja para todo o Portugal continental, com exceção do distrito de Bragança, devido à chuva forte.

Os avisos para agitação marítima forte visam os distritos do Porto, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga e vão vigorar entre na madrugada e manhã de quinta-feira, quando se preveem ondas de oeste/noroeste com cinco a seis metros de altura significativa, podendo atingir altura máxima de nove metros.

Num comunicado anterior, o IPMA já tinha colocado os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga sob aviso amarelo a partir das 21:00 de hoje por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de oeste/sudoeste com quatro a cinco metros.

O IPMA emitiu também aviso laranja para todos os distritos de Portugal continental, exceto Bragança, na madrugada e manhã de quarta-feira, passando depois a amarelo até à madrugada de quinta-feira por causa da chuva, que pode ser por vezes forte.

Os 17 distritos vão estar igualmente sob aviso amarelo devido à previsão de condições favoráveis à ocorrência de trovoadas e fenómenos extremos de vento na madrugada e manhã de quarta-feira.

O distrito de Bragança vai estar com aviso amarelo por causa da chuva por vezes forte entre as 06:00 e as 15:00 de quarta-feira

O IPMA emitiu ainda aviso amarelo entre a noite de hoje e a manhã de quarta-feira para os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga devido à previsão de vento forte do quadrante sul, com rajadas da ordem de 80 quilómetros por hora (km/h) no litoral, e da ordem de 100 km/h nas terras altas.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe “situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo, quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Autoria de:

agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

04 de novembro

Chuva, trovoada e vento forte na madrugada e manhã de quarta-feira devido a "superfície frontal fria" - IPMA
04 de novembro

Península Ibérica é um dos principais pontos de invasões biológicas no mundo
04 de novembro

Maria Manuel Leitão Marques eleita presidente da Assembleia Municipal de Coimbra
04 de novembro

Carneiro pede em Coimbra ao PM que pare e escute aquilo que o PS tem dito em várias áreas

CIM Região de Coimbra

CIM Região de Coimbra
04 de novembro às 21h52

Chuva, trovoada e vento forte na madrugada e manhã de quarta-feira devido a “superfície frontal fria” – IPMA

0 comentário(s)
CIM Região de Coimbra
04 de novembro às 21h48

Península Ibérica é um dos principais pontos de invasões biológicas no mundo

0 comentário(s)
CIM Região de Coimbra
27 de outubro às 16h02

Santana Lopes manifesta apoio a Helena Teodósio

1 comentário(s)