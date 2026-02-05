diario as beiras
Montemor-o-Velho

Cerca de 20 pessoas deslocadas em Montemor-o-Velho devido às cheias

05 de fevereiro de 2026 às 16 h24
0 comentário(s)
DR

O presidente da Câmara de Montemor-o-Velho afirmou hoje que o aumento de caudal do rio Mondego levou cerca de 20 pessoas a abandonar as suas casas desde segunda-feira.

José Veríssimo disse à agência Lusa que cerca de 20 pessoas tiveram de abandonar as suas casas devido às cheias e estão a ficar em casas de familiares até poderem regressar e que neste momento uma das ocorrências mais frequentes no concelho são as derrocadas, pois os terrenos estão encharcados.

O autarca assegurou que, embora as pessoas que abandonaram as suas casas tenham arranjado alternativas, o município tem também soluções para realojar munícipes afetados.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (06/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

05 de fevereiro

Gerador elétrico furtado em Penela foi recuperado pela GNR em Ourém
05 de fevereiro

Governo volta a prolongar situação de calamidade até 15 de fevereiro
05 de fevereiro

Metro Mondego mantém na sexta-feira, por segurança, a suspensão do serviço suburbano
05 de fevereiro

Projeto de investigadora de Coimbra repensa proteção do litoral português

Montemor-o-Velho

Montemor-o-VelhoRegião Centro
05 de fevereiro às 16h32

“Mar” do Mondego cresce a cada dia em Montemor-o-Velho

0 comentário(s)
Montemor-o-Velho
05 de fevereiro às 16h24

Cerca de 20 pessoas deslocadas em Montemor-o-Velho devido às cheias

0 comentário(s)
Montemor-o-Velho
05 de fevereiro às 11h51

EN111 cortada ao trânsito em Meãs do Campo (Montemor-o-Velho) devido a deslizamento de terras (com vídeo)

0 comentário(s)