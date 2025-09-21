diario as beiras
Pampilhosa da Serra

CERC na luta pela recuperação do território afetado pelos incêndios

20 de setembro às 11 h04
O CERC – Conselho Empresarial da Região de Coimbra, reuniu-se na Pampilhosa da Serra, um dos concelhos afetados pelos incêndios, para avaliar os impactos no território e no tecido empresarial e exigir medidas imediatas.
Os incêndios destruíram floresta, afetaram explorações agrícolas, empresas e turismo, comprometendo a paisagem, uma das maiores riquezas da região. “A nossa paisagem agora fica prejudicada durante anos”, lamentou João Alves, presidente da AESPS – Associação Empresarial e de Serviços de Pampilhosa da Serra, na reunião realizada a 17 de setembro.

Dora Loureiro

