O CERC – Conselho Empresarial da Região de Coimbra, reuniu-se na Pampilhosa da Serra, um dos concelhos afetados pelos incêndios, para avaliar os impactos no território e no tecido empresarial e exigir medidas imediatas.

Os incêndios destruíram floresta, afetaram explorações agrícolas, empresas e turismo, comprometendo a paisagem, uma das maiores riquezas da região. “A nossa paisagem agora fica prejudicada durante anos”, lamentou João Alves, presidente da AESPS – Associação Empresarial e de Serviços de Pampilhosa da Serra, na reunião realizada a 17 de setembro.

