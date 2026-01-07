diario as beiras
Centro Qualifica da Escola de Hotelaria de Coimbra bate recordes de formação

07 de janeiro de 2026 às 11 h40
DR

O Centro Qualifica da Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra (EHTC) registou, em 2025, “um crescimento muito significativo da sua atividade, alcançando um recorde no número de certificações, tanto ao nível escolar como profissional”.

Segundo nota de imprensa, foram, no ano passado, 159 as certificações. Destas, 147 correspondem a certificações escolares e 12 a certificações profissionais, com destaque para a área da cozinha.

“As certificações escolares incidiram maioritariamente nos níveis básico (9.º ano) e secundário (12.º ano), enquanto as certificações profissionais, de níveis 2 e 4, responderam sobretudo a necessidades identificadas em instituições do setor social, nomeadamente IPSS”, esclarece a mesma nota.

