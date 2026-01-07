O Centro Qualifica da Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra (EHTC) registou, em 2025, “um crescimento muito significativo da sua atividade, alcançando um recorde no número de certificações, tanto ao nível escolar como profissional”.

Segundo nota de imprensa, foram, no ano passado, 159 as certificações. Destas, 147 correspondem a certificações escolares e 12 a certificações profissionais, com destaque para a área da cozinha.

“As certificações escolares incidiram maioritariamente nos níveis básico (9.º ano) e secundário (12.º ano), enquanto as certificações profissionais, de níveis 2 e 4, responderam sobretudo a necessidades identificadas em instituições do setor social, nomeadamente IPSS”, esclarece a mesma nota.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (07/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS