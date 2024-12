Centro de reabilitação Rovisco Pais quer eliminar lista de espera em 2025

O Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro Rovisco Pais, localizado na Tocha, Cantanhede, no distrito de Coimbra, espera eliminar a lista de espera que possui em 2025, aumentando as camas existentes, disse fonte da administração.

“Temos hoje ainda lista de espera, mas esperamos eliminá-la já no próximo ano, duplicando as 30 camas existentes na reabilitação geral de adultos”, revelou Alexandre Lourenço, presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra, onde o Rovisco Pais está integrado.

Em declarações à agência Lusa, à margem da comemoração do Dia Paralímpico, que hoje decorreu naquela unidade de saúde, Alexandre Lourenço situou o primeiro trimestre de 2025 como data para o “objetivo de curto prazo” de erradicação das listas de espera “de doentes da região Centro, e mesmo de todo o país que estão a aguardar vaga” no Rovisco Pais.

Por outro lado, o administrador da ULS Coimbra afirmou que a entidade que dirige “tem um projeto muito alargado” para o Centro de Medicina de Reabilitação, que passa, para além das novas 30 camas na reabilitação geral de adultos, por reativar, no início de janeiro, a piscina ali existente “que estava desativada” ou o estabelecimento de parcerias com o município de Cantanhede “que vai permitir uma melhor reabilitação do espaço físico”.

A estratégia de valorização do Rovisco Pais, definido por Alexandre Lourenço como “um espaço fantástico de natureza, reabilitação e felicidade”, passa ainda pela criação de melhores condições para a prática desportiva, mas também pela contratação de mais profissionais – enfermeiros, fisioterapeutas e auxiliares de saúde – “que vão permitir dinamizar muito este espaço”, adiantou.

Instalado na chamada Quinta da Fonte Quente, uma propriedade de 140 hectares de terrenos onde se inclui uma lagoa, o hospital serve seis distritos da região Centro e recebe utentes com diversas patologias como acidentes vasculares cerebrais, traumatismos crânio encefálicos, doenças medulares e outras que resultam em deficiências motoras e intelectuais.