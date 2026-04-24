Centro 2030 abre concurso para valorizar recursos endógenos da região

O Programa Regional do Centro (Centro 2030) abriu um concurso com uma dotação de 6,5 milhões de euros para apoiar o fortalecimento de redes colaborativas ligadas aos Programas de Valorização Económica de Recursos Endógenos (PROVERE).

Segundo a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), o objetivo visa identificar vantagens competitivas e definir prioridades de inovação que permitam a valorização económica e social dos recursos endógenos.

“Estes apoios são uma componente importante do financiamento dos Programas de Valorização Económica de Recursos Endógenos, contribuindo para consolidar estes instrumentos como importantes peças da estratégia da CCDRC para a competitividade e o desenvolvimento equilibrado de todo o território regional”, referiu, em comunicado enviado à agência Lusa, o presidente da CCDRC, Ribau Esteves.

As verbas disponibilizadas são uma componente essencial dos Planos de Ação aprovados pelo Centro 2030 relativos aos PROVERE.

Na região Centro estão incluídas a Rede Aldeias do Xisto, Rede Aldeias Históricas de Portugal, Programa de Valorização Económica do Património Romano da Região Centro, Aldeias de Montanha, Queijos do Centro de Portugal, Fileira dos Vinhos das Regiões Vitivinícolas da Região Centro, Náutica do Centro de Portugal, Explore: iNature & Center Geoparks, e Agenda para a Valorização dos Territórios Termais do Centro.

A CCDRC sublinhou ainda que serão lançadas iniciativas para testar e demonstrar a viabilidade de novas soluções na valorização dos recursos endógenos de cada PROVERE, que possam gerar oportunidades de investimento nos territórios que acolhem estes recursos.