O Programa Regional do Centro (Centro 2030) abriu um concurso, com uma verba de 5,7 milhões de euros, para apoiar a criação de Balcões da Inclusão através de Unidades Móveis na região Centro, especialmente em territórios de baixa densidade.

“Com estas unidades móveis, pretende-se assegurar o acesso a serviços coletivos de proximidade, para pessoas com limitações na utilização de serviços desmaterializados e eletrónicos, e em risco de exclusão ou isolamento”, revelou hoje a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro, num comunicado enviado à agência Lusa.

A medida pretende garantir este acesso principalmente aos “idosos que residem em territórios com problemas de acessibilidade aos locais onde estão sedeados os principais serviços públicos”.

O concurso, com uma dotação de 5,7 milhões de euros do Fundo Social Europeu Mais (FSE+), é destinado às autarquias locais (Freguesias e Municípios) e outras entidades como Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), misericórdias, mutualidades e cooperativas, estas em cooperação com aquelas autarquias locais.

“O financiamento refere-se à comparticipação dos custos com a adaptação de veículos para acolher a tecnologia necessária ao acesso à distância a serviços públicos desmaterializados, bem como dos custos com as equipas técnicas que vão operar os veículos e prestar o apoio às pessoas nos locais onde residem”, explicou a CCDR do Centro.

O presidente daquela comissão, José Ribau Esteves, sublinhou que estes apoios “pretendem complementar todo o esforço que está a ser feito na qualificação e modernização dos serviços públicos, com o aumento da sua proximidade a todos os cidadãos, sobretudo nos territórios de mais baixa densidade”.

O período de candidaturas decorre até 29 de maio de 2026.