Centenas de pessoas no último adeus a Raul Almeida

Várias centenas de pessoas participaram hoje no funeral do presidente da Turismo Centro de Portugal (TCP), Raul Almeida, que faleceu no dia 27 de dezembro, vítima de doença prolongada.

O funeral realizou-se, esta tarde, da igreja matriz de Mira para o cemitério local.

Além dos familiares e amigos do antigo presidente da Câmara Municipal de Mira, assistiram às cerimónias fúnebres cidadãos anónimos, autarcas do concelho e da Região Centro de diversas forças políticas, além de representantes de diversas entidades, instituições, associações e coletividades.

O Governo fez-se representar pelos secretários de Estado do Turismo e das Florestas, Pedro Machado e Rui Miguel Ladeira Pereira, respetivamente.

A direção nacional do PSD, partido ao qual pertencia Raul Almeida e de que era dirigente, por seu lado, esteve representada por Rui Rocha, vice-presidente.

Os presidentes da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e da Comunidade Intermunicipal Região de Coimbra, Isabel Damasceno e Emílio Torrão, respetivamente, também se estiveram presentes no último adeus a Raul Almeida.

“Perde-se um homem do terreno, um homem que conhecia, como pouca gente, este território. Perdeu-se um amigo, um pai, um autarca. Raul Almeida era tudo isso, para nós. Vim prestar-lhe uma pública homenagem e agradecimento, quer enquanto autarca, quer enquanto presidente da TCP, pelo trabalho que desempenhou. E manifestar sentidas condolências à família”, disse Pedro Machado, em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, a quem Raul Almeida sucedeu na liderança da TCP.

Raul Almeida nasceu em Moçambique, em março de 1971, e residia na freguesia da Praia de Mira. Foi eleito presidente da Câmara de Municipal de Mira em 2001, sendo reeleito em 2017 e 2021.

O autarca presidiu à Câmara de Municipal de Mira até meados de 2023, tendo renunciado ao último mandato para assumir a presidência da TCP, cargo que desempenhava há 15 meses.

O executivo da Câmara de Mira decidiu manter a festa da Passagem de Ano, esta noite, na Praia de Mira.

“Foi uma decisão muito ponderada e em diálogo com a família de Raul Almeida”, afirmou, ao DIÁRIO AS BEIRAS, o presidente da Câmara de Mira, Artur Fresco. “Foi a família que pediu para se realizar o evento, afirmando que seria essa a vontade de Raul Almeida”, ressalvou.