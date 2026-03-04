Centenas de escolas na região Centro precisam de intervenção, disse hoje, em Coimbra, o ministro da Educação, Fernando Alexandre, que sublinhou a necessidade de as Comissões de Coordenação identificarem essas fragilidades.

Na cerimónia de tomada de posse dos vice-presidentes da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), o governante lembrou que as competências destas organizações, na área da educação, “têm a ver fundamentalmente com a identificação de fragilidades em infraestruturas e com o planeamento de investimentos em infraestruturas escolares”.

“Para que seja possível termos uma eficácia na implementação das políticas nacionais no território, precisamos dessa dimensão regional, que é dada pelas CCDR”, defendeu.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (05/03/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS