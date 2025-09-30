O candidato da CDU (coligação PCP/PEV) à Câmara de Coimbra defendeu hoje que o município deve contratar mais funcionários para que as instalações funcionem em diversos horários, de forma a não prejudicar a preparação dos atletas.

“Temos em Coimbra atletas de alta competição que precisam de treinar diariamente, como é o caso da ginástica e da natação, que, em vésperas de provas, têm de ir treinar para outros concelhos”, denunciou à agência Lusa Francisco Queirós.

