CDU defende mais funcionários nas instalações desportivas em Coimbra

30 de setembro às 16 h25
O candidato da CDU (coligação PCP/PEV) à Câmara de Coimbra defendeu hoje que o município deve contratar mais funcionários para que as instalações funcionem em diversos horários, de forma a não prejudicar a preparação dos atletas.

“Temos em Coimbra atletas de alta competição que precisam de treinar diariamente, como é o caso da ginástica e da natação, que, em vésperas de provas, têm de ir treinar para outros concelhos”, denunciou à agência Lusa Francisco Queirós.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (01/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

