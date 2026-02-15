diario as beiras
CIM Região de CoimbraMontemor-o-Velho

Caudal do rio Mondego com descida significativa em Montemor-o-Velho

15 de fevereiro de 2026 às 13 h16
0 comentário(s)
Município de Montemor-o-Velho

As águas estão a baixar consideravelmente no vale do Mondego, mas ainda vai demorar algumas semanas até a situação normalizar, disse hoje à agência Lusa o presidente da Câmara de Montemor-o-Velho, José Veríssimo.

“As coisas estão a melhorar de dia para dia e de sábado para hoje o caudal baixou significativamente, estando com um volume de 850 metros cúbicos por segundo na Ponte Açude, em Coimbra, metade do que esteve”, salientou.

Na manhã de sábado, segundo o autarca, na Ponte Açude ainda passavam 1.600 metros cúbicos de água por segundo, que foi descendo ao longo do dia e na madrugada de hoje atingiu os 850 metros cúbicos.

O autarca confirmou que o pior já passou e adiantou que, se não chover nos próximos tempos, a situação poderá demorar três semanas a um mês para normalizar.

“Tem muito a ver agora com as condições e o caudal do rio. Nas condições que estão hoje em 15 dias o caudal poderia estabilizar”, disse José Veríssimo.

A localidade de Ereira, isolada há vários dias, vai continuar sem ligação terrestre nos próximos dias, embora os níveis do rio nesta zona também estejam a baixar, apesar de demorar mais tempo devido à entrada de água da ribeira do Foja.

O presidente da Câmara de Montemor-o-Velho adiantou ainda que, devido ao abaixamento dos níveis de água, a Estrada Nacional 111 já reabriu na zona de Tentúgal e Meãs do campo.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

15 de fevereiro

Seguro ganha nos três concelhos que repetiram as eleições
15 de fevereiro

Buscas por casal de idosos de Montemor-o-Velho suspensas pelas 18H20
15 de fevereiro

Desfile de Carnaval da Mealhada adiado devido ao mau tempo
15 de fevereiro

Caudal do rio Mondego com descida significativa em Montemor-o-Velho

CIM Região de Coimbra

CIM Região de CoimbraMontemor-o-Velho
15 de fevereiro às 18h49

Buscas por casal de idosos de Montemor-o-Velho suspensas pelas 18H20

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraMealhada
15 de fevereiro às 16h37

Desfile de Carnaval da Mealhada adiado devido ao mau tempo

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraMontemor-o-Velho
15 de fevereiro às 13h16

Caudal do rio Mondego com descida significativa em Montemor-o-Velho

0 comentário(s)

Montemor-o-Velho

CIM Região de CoimbraMontemor-o-Velho
15 de fevereiro às 18h49

Buscas por casal de idosos de Montemor-o-Velho suspensas pelas 18H20

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraMontemor-o-Velho
15 de fevereiro às 13h16

Caudal do rio Mondego com descida significativa em Montemor-o-Velho

0 comentário(s)
Montemor-o-Velho
14 de fevereiro às 13h44

Risco de inundações no Mondego ainda é significativo mas não crítico – Proteção Civil

0 comentário(s)