A candidata presidencial Catarina Martins votou hoje na Escola Básica 2/3 Eugénio de Andrade, Porto, pelas 10:35, e após votar apelou à participação dos portugueses, agradeceu a quem está nas mesas de voto e lembrou Maria de Lurdes Pintassilgo.

“Queria começar por agradecer a todas as pessoas que, em todo o país, estão nas mesas de voto a permitir que este dia aconteça. A democracia é participada por toda a gente e tanta gente que dá este seu dia para que seja possível estarmos a votar”, declarou aos jornalistas a candidata Catarina Martins, depois de exercer o seu direito ao voto, acompanhada pelo marido.

A candidata apelou ainda à participação eleitoral de todos portugueses.

“Apelar a toda a gente para que venha votar. A democracia é uma festa. Poder votar é uma enorme responsabilidade, mas é um direito que deve ser exercido, porque é em conjunto que desenhamos a nossa vida coletiva. Espero que este seja o dia em que mulheres e homens vêm votar e fazem ouvir aquilo em que acreditam, aquilo que querem para o futuro de Portugal”.