Catarina Costa vice-campeã da Europa de judo

A judoca conimbricense, Catarina Costa, acaba de conquistar a medalha de prata no Campeonato da Europa de Judo, que está a decorrer em Podgorica, Montenegro.

A academista perdeu, na final, frente à francesa Shirine Boukli, a quem nunca ganhou, após castigos.

Depois de ter derrotado a jovem eslovaca Patricia Tomakova num longo combate de estreia, de 09:53 minutos, Catarina Costa seguiu para os quartos-de-final, onde voltou a ter tarefa complicada, mas levou de vencida a neerlandesa Amber Gersjes, com um ippon, a 46 segundos do final do combate, quando seguia em desvantagem.

Já nas “meias”, contra a sérvia Andrea Stojadinov conseguiu a vitória em cima do gongo, por yuko, a pontuação mínima no judo, segundo para a final.

Na final defrontou pela quarta vez na sua carreira a francesa Shirine Boukli, de 26 anos, atual n.º 6 do ranking mundial e antiga n.º 1 do mundo. Começou por sofrer um wazari, respondeu, também com um wazari, mas acabou derrotada após três shidos (castigos), arrecadando, assim, a medalha de prata.

Esta foi a quarta medalha em Europeus para Catarina Costa, depois do “bronze” em 2024 e da “prata” em 2023 e 2022.