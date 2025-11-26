Superar os 50 mil visitantes atingidos em 2024 é o principal objetivo para a 8.ª edição do Castelo Mágico, que arranca no próximo sábado (10H00) e decorre até ao dia 28 de dezembro, no Castelo de Montemor-o-Velho.

“O ano passado batemos o recorde de 50 mil pessoas. Esperamos este ano ultrapassar esse valor”, disse ontem o presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, José Veríssimo, durante a conferência de imprensa de apresentação do Castelo Mágico, que decorreu no salão nobre da autarquia.

Presente na apresentação, o diretor executivo da MOT, empresa responsável pela produção do Castelo Mágico, Tiago Castelo Branco, disse que “em 2024 batemos um recorde histórico”. “50 mil pessoas para um evento de Natal é um número muito significativo, mas mais significativo é para um evento que tem apenas oito anos (seis efeitos e dois online) numa zona do Centro do país”, referiu.

Este ano, a organização apresenta uma nova atração: a mini roda gigante. Segundo o diretor executivo da MOT, a mini roda gigante era um pedido feito pelas crianças. Entre as principais atividades estão novamente a Casa do Pai Natal, Casa do Nico e da Infanta, o carrossel, a pista de patinagem natural, insufláveis, slide, “ice tubing”, vídeo booth 360, “air bungee”, expresso da Lapónia, realidade virtual e o mercadinho e praça da alimentação.

