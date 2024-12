Casas de acolhimento de jovens em risco não são “um mal menor” mas sim “um bem maior”

A Comunidade Juvenil Francisco de Assis, com casas em Coimbra e em Vila Nova de Poiares, criada pela madre Teresa Granado, já falecida, é o lar de perto de meia centena de utentes, entre crianças, jovens e mulheres. Em tempos de reorganização do sistema, Luísa Saraiva, presidente da direção, afirma que “o que falta às casas de acolhimento é terem mais recursos para trabalharem doutra maneira em prol das crianças e jovens”

Trabalhar na Comunidade Juvenil São Francisco de Assis, tal como noutras instituições de acolhimento de crianças e jovens em risco, “é enfrentar um tsunami de emoções”, afirma Luísa Saraiva, sublinhando a resistência e trabalho árduo que técnicos e educadores precisam ter, para curar traumas e feridas.

Atualmente, a Comunidade tem dois Centros de Acolhimento Residencial, a funcionarem em Eiras (com cerca de três dezenas de utentes) e em Vila Nova de Poiares (8 utentes). Estas casas recebem crianças e jovens em risco, com idades entre 6 e os 18 anos – dos dois sexos, para não separar os irmãos –, que são enviadas pelo Tribunal de Família e Menores ou pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, e às quais foi aplicada a medida de acolhimento residencial, por motivos de negligência, maus-tratos físicos e psicológicos, violência doméstica, ausência de suporte familiar ou outras questões que as colocam em perigo.

“Para ingressarem numa casa de acolhimento é porque estão em risco e não há alternativa no seio da família, nuclear ou alargada”, explica Natacha Santos, diretora técnica do Centro de Acolhimento Residencial de Eiras. Estas crianças, acrescenta, “necessitam ainda de mais apoio, para além das necessidades básicas, pois foram sujeitas a situações de negligência ou maus-tratos, passaram por situações traumáticas que têm que ser reparadas, em termos emocionais e psicológicos, para serem cidadãos plenos” .

Reportagem completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS de 13/12/2024