A Casa da Escrita vai “regressar à sua vocação original”, através de uma programação centrada na literatura e na poesia, que procura recuperar um “público que se afastou” do espaço, anunciou hoje a vereadora da Câmara de Coimbra.

Terminado o protocolo com a Associação Portugal Brasil 200 Anos (APBRA), que durante dois anos assumiu a programação do espaço municipal e no âmbito do qual o estabelecimento adotou o nome de Casa da Cidadania da Língua, o equipamento cultural voltou a ser denominado Casa da Escrita.

Agora, a estrutura vai “regressar à sua vocação original, que é pensar as palavras, conviver com escritores e com os autores, ser um espaço de reflexão, em que vai oferecer uma programação que articula pensamento, criação, reflexão e partilha de conhecimento”, afirmou hoje Margarida Mendes Silva.

