diario as beiras
Coimbra

Casa da Escrita em Coimbra regressa à sua “vocação original” com nova programação

24 de fevereiro de 2026 às 15 h25
0 comentário(s)
DB/Daniel Filipe Pereira

A Casa da Escrita vai “regressar à sua vocação original”, através de uma programação centrada na literatura e na poesia, que procura recuperar um “público que se afastou” do espaço, anunciou hoje a vereadora da Câmara de Coimbra.

Terminado o protocolo com a Associação Portugal Brasil 200 Anos (APBRA), que durante dois anos assumiu a programação do espaço municipal e no âmbito do qual o estabelecimento adotou o nome de Casa da Cidadania da Língua, o equipamento cultural voltou a ser denominado Casa da Escrita.

Agora, a estrutura vai “regressar à sua vocação original, que é pensar as palavras, conviver com escritores e com os autores, ser um espaço de reflexão, em que vai oferecer uma programação que articula pensamento, criação, reflexão e partilha de conhecimento”, afirmou hoje Margarida Mendes Silva.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (25/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

24 de fevereiro

Homem suspeito de agredir namorada até à morte em Coimbra
24 de fevereiro

BTL espera em 2026 edição recorde em impacto económico e internacionalização
24 de fevereiro

Novo sistema de gestão de listas de espera arranca em 01 de agosto - ministra
24 de fevereiro

Troço da A14 na Figueira da Foz sem previsão de reabertura

Coimbra

Coimbra
24 de fevereiro às 18h24

Homem suspeito de agredir namorada até à morte em Coimbra

0 comentário(s)
Coimbra
24 de fevereiro às 15h25

Casa da Escrita em Coimbra regressa à sua “vocação original” com nova programação

0 comentário(s)
Coimbra
24 de fevereiro às 15h21

Ana Abrunhosa repreende ministro da Agricultura durante visita ao dique de Coimbra

0 comentário(s)