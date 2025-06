Carta da Região de Coimbra premiada nos “Óscares” da literatura gastronómica

“Notável coleção de receitas que preserva e promove, de forma encantadora, a rica gastronomia dos seus 19 municípios, destacando sabores diversos que vão do mar à serra”.

Esta é uma das justificações do júri do Gourmand World Cookbook Awards que está na base da atribuição do Prémio Especial do Júri à Carta Gastronómica da Região de Coimbra.

A distinção, recebida na quarta-feira à noite, no Centro de Congressos do Estoril, enaltece a publicação coordenada por Guida Cândido e promovida pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM Região de Coimbra), sublinhando que a Carta é uma “obra que fortalece, de forma decisiva, a cultura alimentar única de Coimbra e o seu lugar no mapa gastronómico europeu”.

A Carta Gastronómica é uma “obra abrangente que reflete a diversidade e a autenticidade dos sabores locais, servindo como um guia essencial para residentes e visitantes”, recorda a CIM Região de Coimbra.

