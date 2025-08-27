diario as beiras
Coimbra

Carro tomado pelas chamas na A1 em Coimbra

27 de agosto às 08 h56
Bombeiros Sapadores de Coimbra

Uma viatura ficou, durante a manhã desta terça-feira, 26 de agosto, completamente destruída pelas chamas, na sequência de um incêndio, na A1, em Coimbra. O incidente deu-se ao quilómetro 187,6, entre a saída de Coimbra Sul, na zona de Taveiro, e Condeixa-a-Nova, no sentido Norte-Sul.

Segundo Mário Miranda, chefe dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, a corporação “foi acionada para um incêndio numa viatura ligeira na A1, ao quilómetro 187,6, no sentido Norte-Sul”.

“Quando chegámos ao local, já não havia nada a fazer, pois a viatura já estava completamente tomada pelas chamas, pelo que apenas procedemos à extinção do que restava”, acrescentou o responsável.

Igor Moita

