O secretário-geral do PS pediu hoje ao primeiro-ministro para parar e escutar aquilo que os socialistas têm dito sobre várias áreas em que o Governo tem vindo “a falhar consecutivamente”.

José Luís Carneiro pediu a Luís Montenegro “que pare e que escute” aquilo que lhe tem dito “e que procure arrepiar caminho”, lembrando que tem apresentado propostas num “conjunto de áreas em que o Governo tem vindo a falhar consecutivamente”.

O Governo “falhou e tem falhado na saúde, falhou e tem falhado na educação, falhou e tem falhado na habitação e está a falhar também no Plano de Recuperação e Resiliência”, afirmou o secretário-geral do PS, que falava aos jornalistas em Coimbra, onde marcou presença na tomada de posse de Ana Abrunhosa como presidente da Câmara daquele concelho.

Recusando comentar se a ministra da Saúde deveria demitir-se, José Luís Carneiro vincou que Luís Montenegro é “o primeiro e último responsável do Governo” e das respostas que são dadas ou a falta delas.

“O primeiro-ministro deve parar para pensar, porque há coisas muito graves que se estão a passar na vida do país”, vincou, questionando o Governo se tem ou não intenção de pôr em prática a proposta que o PS fez de criação de uma unidade de coordenação da emergência hospitalar.

Recordando que o inverno deverá ser rigoroso, o secretário-geral do PS salientou que é importante “saber se o Governo tem ou não tem soluções para questões que são estruturais e que todos os dias dão prova de um falhanço, nomeadamente a gestão da emergência hospitalar”.

José Luís Carneiro afirmou que unidades de coordenação semelhantes funcionam em países como Espanha, França ou Inglaterra, defendendo que a estrutura deveria estar sob alçada da Autoridade Nacional de Proteção Civil.