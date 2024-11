O estudante de engenharia civil Carlos Magalhães é o novo presidente da Associação Académica de Coimbra (AAC), tendo a lista que liderou para a direção-geral vencido as eleições, disputadas na quinta-feira, com 65% dos votos.

A lista V – Académica de Vanguarda, encabeçada por Carlos Magalhães, atual administrador da direção-geral da AAC e antigo presidente do Núcleo de Estudantes de Engenharia Civil, recolheu 4.937 votos (65,19%), vencendo à primeira volta, naquelas que foram as eleições mais concorridas dos últimos três anos, de acordo com os resultados finais divulgados às 02:50 de hoje.

No ato eleitoral da mais antiga academia do país votaram 7.919 estudantes de um universo de 33.577 eleitores, uma participação de 23,58%, a maior desde 2021, indicam os dados disponibilizados na Plataforma de Eleições da AAC, referentes às 31 urnas de voto instaladas em faculdades e departamentos da Universidade de Coimbra e na sede e sala de estudo da associação.

A abstenção situou-se nos 76,42%, o que significa que mais de três em cada quatro eleitores inscritos não votaram. Foram ainda registados 263 votos brancos (3,32%) e 83 votos nulos (1,05%).

Na segunda posição ficou a lista A – Acredita na Académica, liderada por Pedro Valério, estudante na Faculdade de Direito e membro da atual equipa da Queima das Fitas, com 2.400 votos (31,69%).

A lista C – Cumprir a Académica, encabeçada por Gonçalo Lopes, também estudante de Direito, ficou no último lugar, com 3,12% (236 votos).

A lista V venceu igualmente as eleições para a Mesa da Assembleia Magna da AAC, alcançando 4.840 votos (64,32%).

Em 2021, na última vez que houve três listas a sufrágio, votaram 8.262 estudantes de um universo eleitoral de 29.481 (28,02%).